Nezemeljske cene za festival na hrvaškem otoku

Po štirih letih gostovanja v Kaliforniji se je Jared Leto, igralec in glasbenik, odločil, da bo festival, na katerem je glavna in edina zvezda njegova skupina Thirty Seconds to Mars, organiziral na Hrvaškem. Mars Islands Croatia bo potekal na otoku Obonjan od 9. do 12. avgusta, na njem pa bodo dva večera nastopali izključno Thirty Secons to Mars. Zasedba, ki je ravno tako uspešna, kot je Letova igralska kariera, kar pomeni precej, saj polni stadione, se popularnosti primerno tudi ceni, za Hrvaško pa so postavili naravnost nore cene festivalskih paketov. Paketi, ki obsegajo dve ali tri nočitve, stanejo od tisoč dolarjev na osebo, za kar boste poleg hrane, pijače, dveh koncertov in umsko-telesnega razgibavanja dobili dve nočitvi na 3 krat 3 metre veliki parceli za šotor, pa do 6500 dolarjev za tri noči v luksuzni koči, v kateri boste poleg postelje med drugim imeli tudi lastno toaleto, čaka pa vas tudi »VIP-izkušnja z Jaredom«. Ultimativna izkušnja sploh nima navedene cene, ampak je zanjo treba povprašati posebej. Leto na festivalu prepoveduje uživanje alkohola, bo pa namesto tega ponujal jogo, meditacijo, druženje z bandom in izlete po Dalmaciji. Obonjan je otok blizu Šibenika, ki so ga nekoč imenovali tudi Otok mladosti, Leto pa ga je verjetno izbral zato, ker je za festival lahko izkoristil tamkajšnje glamping letovišče, ki ob nemarsovskih dnevih svoje namestitve ponuja za precej bolj zemeljske cene (približno 50 evrov na osebo na noč), samo glasbo skupine Thirty Seconds to Mars si boste morali naviti na predvajalniku glasbe, namesto da jih slišite v živo.