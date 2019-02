Recenzija romana Hiromi Kawakami Aktovka: Izničevanje udobne razdalje

Hobotnični lonec. Morsko uho. Lepotke. Čaj. Ploskoglavka. Kuhane kanoče. Ocvrti škampi. Kuhana in vložena zelenjava. Ječmenov miso. Polenovkin čili. Soljen morski ježek. Gobova juha. Riževi krekerji. Natrgana posušena sipa. Topel tofu, hladen tofu. Topel sake, hladen. Tunova nabodalca. Pšenični kolački. Repa. Kimči. Rezanci konjaku. Goveje tetive. Alga kombu. Oden. Pivo. Dimljene ostrige. Omleta s sirom. Morska lastovka. Mladi krompir. Bob. Sašimi. Aju. Omaka iz kisa in strtih listov dresni. Pečene srčanke. Edamame. Miza je v romanu Aktovka japonske avtorice Hiromi Kawakami torej vedno polna, medtem ko so usta le malokrat polna – besed.