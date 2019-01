V Al Hol je v zadnjih dveh mesecih pribežalo okoli 23.000 ljudi, ki so pobegnili pred spopadi med skrajno skupino Islamska država in sirskimi demokratičnimi silami ob podpori ZDA. Po besedah Elizabeth Hoff so razmere v taborišču grozne, otroci pa umirajo zaradi podhladitve, medtem ko so njihove družine mislile, da so pobegnile na varno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Več tisoč tistih, ki so prišli, je moralo preživeti več noči na prostem brez šotorov, odej in gretja,« so sporočili iz WHO. Dodali so, da so njihove ekipe v taborišču in pregledujejo nove prebežnike, izvajajo cepljenja ter hudo podhranjene otroke pošiljajo v bolnišnico v kraju Al Hasakah.

Agencije ZN opozarjajo, da humanitarni dostop do Al Hola otežujejo birokratske ovire in varnostne omejitve. Zahtevajo neoviran dostop do taborišča in izpostavljajo, da so razmere za 33.000 ljudi, med katerimi prevladujejo ženske in otroci, zaradi ostre in mrzle zime kritične. Število ljudi v taborišču je v zadnjih dveh mesecih naraslo z 10.000 na skoraj 33.000.