Droge so bile skrite v okoli 60 torbah na krovu ladje iz Kolumbije, ki je bila na poti v Barcelono. Nezakonito pošiljko so odkrili prejšnji teden, so danes sporočili iz policije. V raciji so aretirali Španca.

Policija je še sporočila, da so bile droge last več tihotapskih organizacij, ki sodelujejo z oboroženim Zalivskim klanom (El Clan del Golfo), ki ustvari kakšnih 70 odstotkov kolumbijske proizvodnje kokaina.

Že v sredo je policija sporočila, da so v pristanišču v Livornu sredi januarja odkrili 650 kilogramov kokaina v vrednosti 130 milijonov evrov. Droge so bile skrite v pošiljki kavnih zrn na krovu ladje iz Srednje Amerike, cilj je bila Barcelona.