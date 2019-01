Od septembra do konca novembra so se prihodki ustavili pri 56,4 milijarde kron (5,44 milijarde evrov), kar je šest odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2017, poslovno poročilo povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Na poslovne rezultate so po poročanju dpa vplivali tudi stroški menjave logističnega sistema. Kot je pojasnil prvi mož podjetja Karl-Johan Persson, je H&M nadaljeval transformacijo podjetja, s katero se prilagajajo novim navadam potrošnikov. Kot poroča dpa, narašča predvsem povpraševanje pri spletnem nakupovanju, vse manj ljudi pa obišče fizične trgovine.

Prihodki iz spletne prodaje so v poslovnem letu 2018, ki ga H&M beleži od decembra 2017 do novembra 2018, znašali 30 milijard kron, kar je 22 odstotkov več kot v poslovnem letu 2017.

H&M je s spletnimi trgovinami prisotna na 47 trgih, letos namerava dodati še Mehiko in Egipt. Švedski velikan je imel sicer novembra 4968 trgovin po vsem svetu, vključno s franšiznimi. To je 229 trgovin več kot v poslovnem letu 2017. Največje trge predstavljajo ZDA, Velika Britanija, Kitajska in Francija. V letošnjem namerava H&M odpreti še okoli 335 trgovin, pri čemer se bo razširil na nove trge, in sicer v Bosno in Hercegovino, Belorusijo in Tunizijo.