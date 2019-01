Tako so se v komisiji odzvali na vprašanje STA, ali so se pripravljeni pogovarjati o odpravi zavez oziroma omejitev v okviru dogovora o privatizaciji NLB, vključno s predvideno prodajo deleža v hčerinski zavarovalnici NLB Vita. O podrobnostih v Bruslju ne želijo govoriti. Po neuradnih informacijah gre za stike na tehnični ravni, za zdaj ni potrjen nikakršen sestanek na politični ravni v Bruslju oziroma obisk komisarke v Sloveniji.

Potem ko država do konca lanskega leta ni uspela prodati celotnega državnega deleža v NLB, bi morala banka med drugim sprožiti prodajo deleža v hčerinski zavarovalnici NLB Vita. V NLB si želijo, da jim tega ne bi bilo treba storiti, na to pa računa tudi vlada, ki se pripravlja na pogovore z Evropsko komisijo o odpravi omejitev za NLB. Na finančnem ministrstvu so pred dnevi za STA pojasnili: "Vezano na preostale omejitve iz zavez, ki so bile dane Evropski komisiji iz naslova državne pomoči NLB, so pripravljene strokovne podlage za začetek pogovorov z Evropsko komisijo na strokovno-tehnični ravni."

Država je lani delno privatizirala NLB, za katero so po sanaciji leta 2013 veljali omejevalni ukrepi, ki so ji preprečevali konkurenčno prednost pred drugimi bankami, ter izravnalni ukrepi, ker je država delno prodajo večkrat odložila. Lastniki 65 odstotkov banke so postali različni vlagatelji, država pa je obdržala 35 odstotkov.

Ker pa prodaja celotnega državnega lastniškega paketa v višini 75 odstotkov minus ene delnice ni bila izvedena do konca lanskega leta, za NLB še vedno veljajo določene omejitve in zahteve. Država mora po zavezah komisiji letos prodati še 10 odstotkov NLB.