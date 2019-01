»Vrednost posla je manj kot pet milijonov evrov, računam pa, da bomo v novem podjetju Iskra brodogradilište 1 letos ustvarili 20 milijonov evrov prihodkov in milijon evrov čistega dobička. Tam imamo 180 zaposlenih,« je za Finance povedal Šešok. Hrvaška vlada je v sredo dovolila prenos koncesije za pomorsko dobro s podjetja NCP - Remontno brodogradlište Šibenik na novega koncesionarja Iskra brodogradilište 1. Brodogradilište, ki je bilo od lani v stečaju, a je kljub temu delalo, ker ga je najemala NCP Grupa, je lani ustvarilo 16 milijonov evrov prihodkov. Za ladjedelnico so iskali lastnike, v igri so bili Kitajci, Norvežani, Švicarji, Turki, Danci in tudi hrvaška podjetja, Iskra pa je oktobra odkupila terjatve šibeniške slabe banke SPV tako do ladjedelnice kot do njenega najemnika NCP Grupa.

S koncesijo je družba Iskra brodogradilište dobila pravico do upravljanja stavbe in zemljišča ladjedelnice, ki sta v lasti države, posli pa so bili ob stečaju preneseni na NCP Grupo. Ker je imela NCP Grupa težave, je njen lastnik podjetje za eno kuno prenesel na Iskro, poročajo Finance.

V ladjedelnici gradijo predvsem ribiške ladje iz aluminija. Kot je povedal Šešok, zmogljivosti omogočajo gradnjo ladij do dolžine 70 metrov. Trenutno sicer izdelujejo ladje dolžine med 13 in 15 metri. Šešok računa, da jih bodo letos naredili 20. Njihovi največji kupci so Norvežani, ki te ladje uporabljajo za oskrbovanje ribogojnic, kjer gojijo losose in druge ribe. V ladjedelnici se ukvarjajo tudi s servisom. Med večjimi kupci je Jadrolinija, za katero servisirajo trajekte in katamarane, pa tudi hrvaška vojska. Iskra je po Šešokovih besedah nakup financirala iz lastnih sredstev. Ogledujejo pa si tudi druge prevzemne tarče tako v Sloveniji kot drugje. »Prepričan sem, da bomo kmalu kupili še kakšno večje podjetje,« je napovedal Šešok.

Na vprašanje, ali bo to morebiti Hidria, kjer je med lastniki - družino Svetlik na eni strani ter Iztokom Seljakom in Dušanom Lapajnetom na drugi - prišlo do spora, pa je odgovoril: "Nas Hidria zanima. Nakup je stvar njenih lastnikov, dejstvo pa je, da nas zanima samo večinski delež."