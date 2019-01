Kot je v izjavi novinarjem po seji vlade povedal Pikalo, bodo na ministrstvu predloge rešitev, s katerimi nameravajo uresničiti ustavno odločbo glede financiranja javnih programov v zasebnih osnovnih šolah, pripravili v nekaj tednih. Pri sprejemanju rešitev želi doseči čim širši konsenz, je pojasnil in dodal, da pa bo z natančno izdelano rešitvijo najprej seznanil koalicijske partnerice in nato tudi druge. S tem je minister odgovoril na vprašanje, ali bo podporo za rešitve iskal tudi pri opozicijskih strankah.

Ustavno sodišče je namreč leta 2014 odločilo, da je zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v delu, ki določa zgolj 85-odstotno financiranje javnih programov v zasebnih osnovnih šolah, neustaven, ker da ustava zagotavlja pravico do brezplačnega obiskovanja javnega osnovnošolskega programa, ne glede na to, ali ga izvaja javna ali zasebna šola. Zakonodajalcu je zato naložilo, naj v roku enega leta sprejme ureditev, po katerem bo financiranje javnih programov v zasebnih osnovnih šolah financirano v enaki višini kot v javnih šolah, to je 100-odstotno.

Zaradi neizpolnjevanja ustavne odločbe glede financiranja zasebnega šolstva se je v torek pred DZ zagovarjal premier Marjan Šarec. Glasovanje je uspešno prestal, saj sta predlog ustavne obtožbe podprli le SDS in SNS, ki sta ga tudi vložili v parlamentarni postopek.

V torek pa bo pri predsedniku republike Borutu Pahorju potekal posvet o odgovornosti države za ustanavljanje, delovanje in spremljanje izvajanja programa zasebnih osnovnih šol. Pikalo je danes ocenil, da take razprave lahko odpirajo določena vprašanja, ali pa nakazujejo rešitve, ki so za to področje pomembne.