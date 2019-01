V resoluciji, ki so jo evropski poslanci sprejeli s 439 glasovi proti 104 in 88 vzdržanimi, poslanci izražajo polno podporo narodni skupščini. Kot poudarjajo, je to edino demokratično telo v Venezueli, njegove pravice pa je treba znova vzpostaviti in spoštovati, vključno s pravicami in varnostjo poslancev, piše na spletni strani Evropskega parlamenta. Evropski parlament tudi poziva EU in njene države članice, naj po priznanju Guaidoja tudi priznajo predstavnike, ki jih bodo imenovale legitimne oblasti.

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ni znano, ali bodo članice unije glede priznanja Guaidoja za začasnega predsednika Venezuele zavzele enotno stališče. O tem naj bi sicer danes popoldne med drugim govorili zunanji ministri EU na neformalnem zasedanju v Bukarešti.

Evroposlanci so še obsodili zatiranje in nasilje v Venezueli. Tamkajšnje oblasti pa so pozvali, naj ustavijo vse kršitve človekovih pravic, odgovorne zanje privedejo pred sodišče in zagotovijo polno spoštovanje vseh temeljnih svoboščin in človekovih pravic. Ob tem so podprli poziv generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa k neodvisni preiskavi ubojev v Venezueli.

Obsodili so tudi pridržanje novinarjev, ki so poročali o razmerah v Venezueli, med njimi tudi dva francoska in enega španskega, ter pozvali k njihovi takojšnji izpustitvi. K takojšnji izpustitvi novinarjev je ob robu zasedanja v Bukarešti danes pozvala tudi Mogherinijeva. Evropski parlament je tudi pozval visoko zunanjepolitično predstavnico EU, naj se z državami v regiji in drugimi ključnimi državami v venezuelskem konfliktu dogovori za oblikovanje kontaktne skupine, ki bi lahko dosegla dogovor o razpisu svobodnih, preglednih in verodostojnih predsedniških volitev.

Politična kriza v Venezueli se je zaostrila prejšnji teden, ko se je opozicijski predsednik parlamenta Guaido na protivladnih protestih razglasil za začasnega predsednika države. Opozicija zahteva svobodne volitve in ne priznava predsednika Nicolasa Madura, ki je za drugi mandat prisegel 10. januarja. ZDA ter večina latinskoameriških držav so Guaidoja priznale kot začasnega predsednika. Podporo Maduru so med drugim izrazile Kitajska, Rusija in Mehika. Španija, Francija, Nemčija in Velika Britanija so Maduru prejšnji teden postavile osemdnevni rok za razpis volitev ter zagrozile, da bodo v nasprotnem primeru kot začasnega venezuelskega predsednika priznale Guaidoja. Maduro je ultimat zavrnil.