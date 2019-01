PZS za izdatnejše financiranje vzdrževanja planinskih koč in poti

Zlasti visokogorske koče so v Sloveniji še komaj sposobne kriti obratovalne stroške, so na posvetu opozorili predstavniki PZS. Zavzeli so se za izdatnejše financiranje tega področja, tudi zaradi potreb po energetski sanaciji objektov. Izkušnje z vzdrževanjem planinskih koč in poti so predstavili tudi predstavniki Avstrijske planinske zveze.