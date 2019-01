Vombergar, ki je pred dnevi prvič zaigral za slovensko reprezentanco, ta je na neuradni tekmi v Marbelli igrala 2:2 poti kitajski selekciji do 25 let, enega izmed zadetkov pa je dosegel prav napadalec Olimpije, je v jesenskem delu Prve lige Telekom Slovenije dosegel deset zadetkov, s čimer je na vrhu lestvice strelce skupaj s soigralcem Rokom Kronavetrom in Murinim Rokom Sirkom.

V Argentini rojeni Slovenec bo v Nantesu skušal zapolniti vrzel, nastalo po izginotju argentinskega napadalca Emiliana Sale, potem ko je letalo, s katerim je potoval k novemu delodajalcu Cardiff Cityju, izginilo z radarjev v Rokavskem prelivu.

Iskanje Sale so »zaradi velike verjetnosti, da je umrl v nesreči«, uradno končali, na nizozemski obali so v teh dneh našli naplavine, za katere sumijo, da so z omenjenega letala, a uradnih potrditev še ni.