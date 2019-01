Svet stranke SAB za skupno listo na evropskih volitvah

Svet stranke SAB podpira oblikovanje skupne liste LMŠ, SAB in SMC za nastop na majskih evropskih volitvah. To je na zasedanju v torek zvečer sklenil svet SAB in predsednike strank pozval, naj se v najkrajšem možnem času sestanejo in sprejmejo odločitev glede skupnega nastopa na evropskih volitvah, so sporočili iz stranke.