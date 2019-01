Spletna stran revije PC Gamer poroča, da za simulacijsko serijo videoiger, ki nas postavi v vlogo veleposestnega kmetovalca, to niti ni prvo tovrstno tekmovanje. Samo leta 2018 so se lahko igričarski navdušenci udeležili turnirjev v Švici, Nemčiji in na Poljskem. Je pa res, da so bili nagradni skladi na tovrstnih dogodkih znatno nižji, na največjem v švicarski prestolnici Bern so se tekmovalci potegovali recimo za 2890 evrov.

Najnovejši sklop dogodkov pa bo po besedah direktorja razvijalca Farming Simulator Christiana Ammanna »polnopravno ligaško tekmovanje v okviru vse bolj priljubljenega ešporta (esports)«, in sicer z desetimi evropskimi turnirji in temu primernim nagradnim skladom.

»Za vsak dogodek serije turnirjev so predvidene denarne nagrade, hkrati pa bodo ekipe zbirale točke za veliki finale, kjer zmagovalce čaka 100.000 evrov,« dodaja Ammann, ki pravi, da je serija že vrsto let dokaz, da so lahko igre s tovrstno tematiko zelo zabavne. Za povrh pa se bo virtualno kmetovanje odslej očitno tudi izplačalo.