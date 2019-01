Kot kaže, so nepridipravi iz notranjosti objekta ukradli petnajst kartonskih škatel z zavojčki cigaret različnih blagovnih znamk. Po vdoru so pobegnili neznano kam.

Storilci so osumljeni kaznivega dejanja velike tatvine, saj so gospodarski družbi povzročili veliko gmotno škodo. Policisti jih intenzivno iščejo in hkrati naprošajo vse, ki bi o vlomu v omenjene prostore v Goriških brdih kar koli vedeli, naj to sporočijo na PP Nova Gorica na telefon 05 303 44 00 ali po elektronski pošti pp nova gorica.pung@policija.si. Lahko pokličejo tudi na najbližjo policijsko postajo, na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.