V skladu z odredbo, ki je bila v uradnem listu objavljena prejšnji teden, se bodo na podlagi rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju od januarja do decembra 2018 meje dohodkov za ugotavljanje upravičenosti do letnih pravic zvišale za 1,4 odstotka, so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Pojasnili so, da se dohodkovne meje usklajujejo pri pravici do otroškega dodatka, do državne štipendije, do znižanega plačila vrtca in pri pravici do subvencije malice za dijake.

Po navedbah ministrstva uskladitev pomeni, da bodo nekatere družine uvrščene v nižji dohodkovni razred in bodo posledično upravičene do višjih socialnih transferjev. Navedeno se bo upoštevalo zgolj ob vložitvi nove vloge za otroški dodatek ali morebitni spremembi med prejemanjem otroškega dodatka, saj dvig mej dohodkov ne predstavlja zakonsko določene spremembe, na podlagi katere se lahko izda nova odločba.