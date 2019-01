Rubensova študija mladega moškega z dvignjenima rokama ponuja zanimiv vpogled v proces, v katerem je umetnik razvil kompozicijo za eno ključnih figur na veliki oltarni sliki Dviganje križa, ki jo je leta 1610 naslikal za cerkev sv. Valburge v Antwerpnu. Tako pomembna Rubensova risba se na trgu ni pojavila že pol stoletja, navaja AFP.

Rubens je študijo izdelal kmalu po svojem povratku iz Italije konec leta 1608. Čeprav je umetnik vse življenje delal študije figur s kredo, so bile njegove risbe tega tipa v prvih letih po povratku v Antwerpen najbolj impozantne in kiparske. V tem ključnem trenutku je izdeloval figuralne študije, ki so v svoji veličastnosti odkrito michelangelovske. Poleg tega je imela risba tega tipa tedaj v njegovem ustvarjanju bolj pomembno vlogo kot kdajkoli v njegovi karieri.

Študijo je leta 1838 kupila vladajoča kraljeva rodbina na Nizozemskem, rodbina Orange-Nassau oziroma princ Viljem, ki je kasneje zavzel nizozemski prestol kot Viljem II. Nizozemski. Rodbina Orange-Nassau, katere bogastvo je revija Forbes leta 2011 ocenila na 220 milijonov dolarjev, v nasprotju z drugimi monarhijami loči med zasebno lastnino ter med lastnino, ki pripada kraljevini.

Že ob najavi dražbe so bili predstavniki nizozemskih muzejev kritični do tega, da bo Rubensova študija, skupaj z nekaterimi drugimi deli iz kraljeve zbirke, ponujena na tujem trgu. Nekateri menijo, da bi morala princesa Christina, ki je bila lastnica Rubensovega dela, tega sprva ponuditi v odkup nizozemskim muzejem, saj je del nizozemske kulturne dediščine.

Do prodaje dela so bili zadržani tudi člani nizozemske koalicijske levo usmerjene liberalno demokratske stranke D66, a je nizozemska ministrica za kulturo Ingrid van Engelshoven hitro prekinila razpravo, ko je dejala, da odločitev o tem, komu prodati Rubensovo delo, zadeva izključno njegovo lastnico, premier Mark Rutte pa je dodal, da gre za »zasebno zadevo«, povzema AFP.

Delo je bilo na koncu neznanemu kupcu prodano za 7 milijonov dolarjev, kar je na koncu naneslo 8,2 milijona dolarjev, vključujoč vse pristojbine in provizije. Za Rubensovo študijo so si na dražbi sicer nadejali iztržiti med 2,5 in 3,5 milijona dolarjev.

Pred tem je bila izmed Rubensovih del najbolje prodana študija za njegovo delo Samson in Dalila, za katero so na dražbi avkcijske hiše Christie's v Londonu leta 2014 iztržili 5,5 milijona dolarjev.