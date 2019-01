Umrl je 46-letni bolgarski avtoprevoznik, ki je bil zaposlen pri podjetju s sedežem v Grosuplju.

Njegovo truplo so našli v kadi, umrl pa je za posledicami električnega udara. Poleg kadi so našli električni grelec, ki je bil pod napetostjo, prav tako so bili pod napetostjo tudi vsi ostali električni aparati v hiši, pralni in sušilni stroj, grelnik vode, centralna napeljava... Policisti so ugotovili, da gre za napak vezano in nezavarovano električno napeljavo.

Pred približno dvema tednoma je v tej hiši umrl tudi 60-letni delavec s Hrvaške, njegovo smrt pa so pripisali srčnemu zastoju. V luči novih dejstev bodo policisti tudi ta primer najverjetneje na novo preiskali. Hiša je sedaj izpraznjena in zapečatena.

Policisti bodo nadaljevali s preiskovanjem suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, za zdaj proti neznani osebi.

Oba umrla sta bila zaposlena pri istem prevozniškem podjetju, hiša je v lasti lastnika podjetja.