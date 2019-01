»Mislim, da nas Bog poziva, da opravljamo različne vloge ob različnem času in mislim, da je želel, da Donald Trump postane predsednik. Mislim, da je zaradi tega tu in da je opravil izjemno delo, ko gre za podporo zadevam, ki so za verne ljudi resnično pomembne,« je po poročanju britanskega BBC dodala Sandersova.

Republikanec Trump uživa široko podporo politično vplivnega ameriškega evangeličanskega gibanja, ki se je kaj kmalu odločilo spregledati številna medijska poročila o njegovem zasebnem življenju, ki ni ravno zgled krščanske morale.

Po poročanju časnika Washington Post je Trump na volitvah leta 2016 dobil 80 odstotkov evangeličanskih glasov, več od dveh prejšnjih predsedniških kandidatov republikanske stranke, Mitta Romneya in Johna McCaina.

Sandersova je v pogovoru kritizirala tudi demokratsko stranko, češ je "zelo težko" poslušati njene lekcije o moralnosti. S tem je imela v mislih izjave demokratov na račun zidu, ki ga želi Trump postaviti na meji z Mehiki. Ta je po njihovem nemoralen, po mnenju Trumpa pa nujen za zaustavitev migrantov.