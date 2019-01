Prihodki Facebooka so v treh mesecih glede na enako obdobje leta 2017 porasli za 30 odstotkov in dosegli 16,9 milijarde dolarjev. Čisti dobiček - večina ga prihaja iz spletnega oglaševanja - je porasel za 61 odstotkov.

Število dnevno aktivnih uporabnikov Facebooka je v zadnjem četrtletju doseglo 1,52 milijarde, kar je devet odstotkov več kot v letu 2017. Število uporabnikov, ki uporabljajo Facebook mesečno, se je prav tako zvišalo za devet odstotkov na 2,32 milijarde.

Facebook ima pod svojim okriljem tudi spletno družbeno omrežje Instagram in aplikaciji za spletno klepetanje Messenger in Whatsapp. Skupno ocenjuje, da je decembra njegove aplikacije uporabljajo 2,7 milijarde ljudi, od tega jih je bilo več kot dve milijardi na njih aktivnih vsakodnevno.

»Naša skupnost in naše podjetje nadaljujeta rast,« je v poročilu zapisal soustanovitelj in glavni izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg.

Poslovne rezultate so nagradili tudi vlagatelji, saj je cena delnice Facebooka v trgovanju po zaprtju borznega parketa poskočila za 11,5 odstotka.

V celotnem lanskem letu so se prihodki družbe zvišali za 38 odstotkov na 55 milijard dolarjev, čisti dobiček pa za 39 odstotkov na 22,1 milijarde dolarjev.

»S temi rezultati je Facebook jasno dokazal, da izzivi leta 2018 niso imeli trajnega vpliva na njegovo sposobnost povečati tako prihodke kot število uporabnikov,« je ocenila analitičarka raziskovalnega podjetja Emarketer Debra Aho. »Oglaševalci se očitno še naprej močno zanašajo na Facebook.«

Facebook del številnih škandalov

Spletno družbeno omrežje se je v zadnjih mesecih soočilo s številnimi škandali, povezanimi s sporno rabo zasebnih podatkov njegovih uporabnikov. Nazadnje je ta teden odjeknila novica, da je Facebook številnim uporabnikom, starim od 13 do 35 let, plačeval do 20 dolarjev mesečno, da je lahko sledil aktivnosti njihovih mobilnih naprav in zbiral zasebne podatke, kot je na primer vsebina sporočil.

Prav tako je podjetje na udaru zaradi omogočanja širjenja sovražnega govora in drugih spornih vsebin. Podjetje je obljubilo, da bo nad spornimi praksami bdelo več ljudi. Konec decembra je imelo tako 35.587 zaposlenih, kar je 42 odstotkov več kot ob koncu leta 2017.

»Temeljito smo spremenili način, na katerega vodimo podjetje, tako da se osredotočamo na večja družbena vprašanja. Več vlagamo tudi v izgradnjo novih in navdihujočih načinov za povezovanje ljudi,« je dejal Zuckerberg.