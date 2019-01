V odzivu na zgodbo poljskih preiskovalnih novinarjev, ki so s skritimi kamerami posneli razmere v eni od poljskih klavnic, ki prikazujejo klanje hudo bolnih krav, njihovo meso pa prodajajo kot zdravo, so iz Bruslja sporočili, da so v stalnem stiku s poljskimi oblastmi.

Andriukaitis je izpostavil, da je v tem trenutku najbolj pomembno locirati sporno meso in ga odstraniti s trga. »Vse države članice pozivam, naj reagirajo hitro,« je dejal.

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin spornega mesa v Sloveniji ni odkrila. Kot so povedali, so inšpektorji preverili meso v hladilnicah in skladiščih, pri nekaterih vzorcih pa bodo preventivno preverili kemijsko in mikrobiološko varnost.

Na zgodbo so se odzvali tudi v Gospodarskem interesnem združenju (GIZ) Mesne industrije Slovenije, kjer obžalujejo dogodke z govejim mesom na Poljskem. »Ob tem poudarjamo, da v Sloveniji do tovrstnih škodljivih pojavov ne more priti, zaradi stalne prisotnosti uradnih veterinarjev v vseh večjih klavnicah,« so v sredo zapisali v sporočilu za javnost.

Evropski komisar je Poljske oblasti pozval, naj preiskavo klavnice izvršijo hitro in učinkovito ter sprejmejo primerne ukrepe, s katerimi bodo sankcionirali »kriminalno vedenje, ki lahko predstavlja resno grožnjo javnemu zdravju, hkrati pa prikazuje nesprejemljiv odnos do živali«. Poljske oblasti so komisijo sicer že obvestile, da so sporno klavnico zaprli, so še pojasnili v Bruslju.