»Težko reči, kdaj se bo zgodilo,« je o odhodu iz Olimpije dejal Mandarić in nadaljeval: »Moj cilj je, da Olimpijo popeljemo na vrh slovenskega nogometa in da naredi premik v Evropi, kar si želim v tem letu. Tako da ostajam zagotovo do konca sezone in bom verjetno sodeloval še pri evropski zgodbi. Če se vse 'poklopi', tako kot se mora, bo to moj 'arrivederci' (op. p. na svidenje).«

Kot je večkrat poudaril, si želi klub očistiti »nepotrebnih stroškov« in ga predati novemu lastniku brez dolgov. »Vključno s štirimi milijoni evrov dolga, ki sem jih plačal bivšim lastnikom kluba,« pravi prvi mož Olimpije, ki je z nižanjem stroškov v mislih »zarezal« tudi v igralski kader.