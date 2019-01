Ponoči bodo v zahodni in deloma osrednji Sloveniji padavine, po nižinah bo večinoma snežilo. V Prekmurju in ponekod na Štajerskem bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 1, na Primorskem od 1 do 4 stopinje Celzija. V petek bo oblačno, padavine se bodo okrepile, meja sneženja se bo hitro dvigala, na severovzhodu bo večinoma suho. Na Primorskem in Notranjskem ter na severovzhodu se bo krepil južni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, v zatišnih legah malo nad 0, ob morju in na Goriškem do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo oblačno in deževno, le v Prekmurju in deloma na Štajerskem bo večinoma suho. Južni veter bo popoldne slabel. V nedeljo bo spremenljivo oblačno. Občasno bodo še krajevne padavine, deloma plohe.

Vremenska slika: Območje nizkega zračnega tlaka nad zahodno Evropo in Atlantikom se počasi pomika proti jugu. Nad naše kraje doteka od jugozahoda razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno oblačno, v krajih južno od nas bodo občasne padavine. Ob Jadranu bo rahlo deževalo, v notranjosti Hrvaške pa večinoma snežilo. Popoldne se bo oblačnost ponekod trgala. V petek bo oblačno s padavinami, ki se bodo širile proti vzhodu, meja sneženja se bo dvigala. Suho bo na Madžarskem, v večjem delu avstrijske Štajerske ter v vzhodni in osrednji Hrvaški. Ponekod bo pihal južni veter, ob Jadranu okrepljen jugo.

Biovreme: Danes popoldne bo obremenitev prehodno oslabela in se zvečer spet okrepila. Spanje v noči na petek bo moteno. Priporočeno je dosledno upoštevanje morebitnih predpisanih diet in odmerkov zdravil ter večjo previdnost.