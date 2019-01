Širši nabor 201 restavracije je pripravila strokovna komisija, zdaj glasuje t.i. gastronomska akademija, v kateri so med drugim chefi, gastronomska združenja ter foodiji in mediji, je na sredini okrogli mizi o Sloveniji kot gastronomski regiji, ki je potekala v okviru turističnega sejma Alpe-Adria na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, pojasnil direktor založbe Niko Slavnič.

Glasovi gastronomskih strokovnjakov predstavljajo 75 odstotkov končne ocene, medtem preostalih 25 odstotkov odpade na splošno javnost. Glasovanje za te del bo na spletu steklo s 1. marcem.

Letošnji izbor po Slavničevih pojasnilih prinaša nekaj novosti. Tako so prilagodili regije, tokrat so štiri: Alpska Slovenija (za ocenjevanje je izbranih 50 restavracij), Mediteranska & Kraška Slovenija (48 restavracij), Termalna Panonska Slovenija (34 restavracij) in Ljubljana & Osrednja Slovenija (69 restavracij).

Nagrad je letos več: nacionalni top 3, štirje regijski zmagovalci, nagrada glas ljudstva, najboljša gostilna, najboljša hotelska restavracija, najboljši novinec, kulinarični dogodek leta, najboljši družbeni profil in Dinersov natakar leta. Pokrovitelj izbora je namreč Diners Club.

Lani so si naziv najboljših prislužile Hiša Franko iz Kobarida, Ošterija Debeluh iz Brežic in Pri Lojzetu z dvorca Zemono, "glas ljudstva" pa je za najboljšo izbral Galerijo Okusov iz Petrovč.