Ministrstvo za zdravje si skupaj s stroko in civilno družbo z različnimi ukrepi, od prepovedi kajenja v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih do številnih drugih učinkovitih ukrepov, ki so bili uvedeni leta 2017, prizadeva preprečevati začetek kajenja in spodbujati opuščanje kajenja, so v sporočilu zapisali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Z novimi zakonskimi ukrepi se je Slovenija po oceni NIJZ pridružila najnaprednejšim državam v svetu na tem področju. Od januarja 2020 bodo cigarete in tobak za zvijanje na voljo le še v enotni embalaži, z enotno barvo obliko in velikostjo elementov na embalaži. Zaključujejo tudi izdajo dovoljenj za prodajo tobačnih in povezanih izdelkov. V primeru ugotovljenih pravnomočnih kršitev zakonodaje bodo prodajalcem dovoljenje odvzeli in s tem preprečili prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov, so napovedali.

Pomembno spremembo, ki jo vsebuje tudi leta 2017 sprejet zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, predstavlja tudi prepoved prodaje cigaret in tobaka za zvijanje, ki v kateri koli od komponent, kot so filtri, papir, ovoji ali kapsule, vsebujejo aromo, kar je predvidela uredba Evropske unije. Nemško podjetje Planta Tabak je s tožbo nasprotovalo uredbi, ki pa jo je Sodišče EU v sredo ponovno potrdilo z utemeljitvijo, da aroma prikriva okus tobaka in spodbuja porabo, s čimer ogroža zdravje.

Ministrstvo je ob sprejetju zakona uspelo zagotoviti tudi občutno povišanje sredstev za izvajanje programov za preprečevanje začetka kajenja in za opuščanje kajenja.

»Znano je, da imajo kadilci v primerjavi z nekadilci skoraj 23-krat večje tveganje za to, da umrejo zaradi posledic pljučnega raka, 25-krat večje tveganje za smrt zaradi kronične obstruktivne pljučne bolezni, dvakrat večje tveganje za smrtni izid zaradi pljučnice, gripe in tuberkuloze ter ostalih pljučnih bolezni,« je opozorila Saša Kladivec s Klinike Golnik.

Helena Koprivnikar z NIJZ priporoča, da kadilci, ki želijo opustiti kajenje, pri tem uporabljajo preizkušeno in dokazano varne ter učinkovite izdelke, ki so na voljo v lekarnah ali jih predpiše zdravnik na recept, ne pa na primer elektronskih cigaret, za katere vplivi še niso dokazani.

Na NIJZ so kot zaskrbljujočo ocenili uporabo elektronske cigarete med mladostniki in mladimi odraslimi, saj zvišuje tveganje za začetek kajenja cigaret med tistimi, ki sicer ne kadijo. »V Sloveniji elektronske cigarete uporablja višji delež mladih kot odraslih. V raziskavi iz leta 2017 je 12 odstotkov anketiranih 17-letnih dijakov iz vse Slovenije poročalo, da so v zadnjih 30 dneh uporabili elektronske cigarete, medtem ko je v letu 2016 med odraslimi, starimi 25-74 let, elektronsko cigareto v zadnjih 30 dneh uporabilo manj kot odstotek vprašanih,« so zapisali na NIJZ.

Jan Peloza z Inštituta za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj je kot zanimivo izpostavil spremembe pri trendih kajenja med mladimi v desetih letih in kako se je v tem času odzvala tobačna industrija. »Če smo še pred nekaj leti verjeli, da bo enotna embalaža zabila še zadnji žebelj v krsto tobačnih podjetij, je zdaj jasno, da bodo še pred dejanskim začetkom izvajanja člena tobačnega zakona o enotni embalaži imela kar precej alternativnih možnosti, ki jih ta ukrep ne bo pokrival. Kot vidimo so to elektronske cigarete, pa tudi izdelki, ki se ogrevajo in ne gorijo, tobak za oralno rabo ipd. Zanimivo je, koliko potencialov za regulacijo te smrtonosne industrije še imamo pri nas, zato je po moji oceni stroga regulacija, ki smo jo v Sloveniji uvedli leta 2017, le začetek,« je ocenil Peloza.