»Pred mesecem dni so nam zastopniki Shana Larkina dejali, da ga želi ena od ekip v ligi NBA. Ker vem, da so to njegove sanje, bi ga spustili, a smo želeli drugega igralca v zameno. Njegovi zastopniki so nam ponudili Teodosića, kar bi sprejeli, a se je na koncu zapletlo. Moštvo, ki je domnevno želelo Larkina, si je premislilo, vodilni pri LA Clippers pa želijo Teodosića uporabiti v morebitnih menjavah. Tako je vse skupaj splavalo po vodi,« je razkril Ergin Ataman.

Evroliga, 21. krog, danes ob 18. uri: Himki Moskva – Žalgiris, ob 20. uri: Olympiacos – Barcelona, ob 20.30: Bayern München – Fenerbahče, ob 20.45: Baskonia – Maccabi Tel Aviv, jutri ob 18. uri: CSKA Moskva – Budućnost, ob 18.15: Darušafaka – Real Madrid, ob 20.30: Panathinaikos – Anadolu Efes, ob 21. uri: Gran Canaria – Milano.