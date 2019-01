Le nekaj prebliskov v igri Olimpije v 13. krogu Fibine lige prvakov ni bilo dovolj za drugo zmago v tretjekakovostnem evropskem tekmovanju. Ljubljančani so v Bayreuth pripotovali brez Mirze Begića in Domna Lorbka, na klopi pa sta vseh 40 minut ostala tudi Jan Špan in Miha Lapornik. Dobra druga četrtina je sicer dala nekaj upanja za uspeh, a je sledil slab drugi polčas in na koncu že kar deveti zaporedni poraz v Evropi.

Predzadnji obračun v rednem delu Fibine lige prvakov je Olimpija začela medlo, a imela na srečo razpoloženega Aleksandra Lazića, ki je na hitro dosegel devet točk in poskrbel, da se gostitelji niso že na samem uvodu odlepili. Njegovo delo sta po odhodu na klop nadaljevala Marvin Jones in Roko Badžim, ki sta z nekaj lepo odigranimi »pick and roll« situacijami osmešila nasprotnikovo obrambo. Olimpija je na začetku druge četrtine močno stisnila v obrambi in Bayreuthu skoraj pet minut ni dovolila, da bi prišel do točke, česar pri Ljubljančanih v letošnji sezoni praktično nismo videli. Z delnim izidom 11:0 so prevzeli kontrolo nad obračunom, a nato na odmor odšli le s točko prednosti, saj je bilo nemško moštvo razpoloženo pri metih za tri točke. A ker dobre stvari pri Olimpiji v letošnji sezoni ne trajajo dolgo, je sredi tretje četrtine pri gostih prišlo do padca v igri. Zmaji v napadu več niso bili tako sproščeni, obramba pa je znova postala porozna, kar je privedlo do novega poraza.

»Težak poraz za nas. Bili smo motivirani, agresivni in željni zmage. Zbrali smo kar 23 skokov v napadu, a bili izredno nezbrani pri metu, predvsem pod košem. Zgrešili smo namreč kakšnih deset lahkih polaganj. Tekmo smo imeli pod kontrolo, do zmage pa je na koncu prišlo bolj izkušeno moštvo. Znova smo ostali praznih rok, a pokazali energijo in željo po zmagi,« je povedal trener Olimpije Saša Nikitović.

Fibina liga prvakov, 13. krog, drugi izidi v skupini D: Promitheas – Neptunas 69:82, Bešiktaš – Oostende 80:71, Strasbourg – Bologna 83:80.

Fibina liga prvakov, skupina D 1. Bologna 13 9 4 1105:1008 22 2. Bešiktaš 13 8 5 1008:989 21 3. Promitheas 13 8 5 1052:1052 21 4. Neptunas 13 7 6 1083:1057 20 5. Strasbourg 13 7 6 990:991 20 6. Oostende 13 7 6 977:1019 20 7. Bayreuth 13 5 8 1011:1009 18 8. Olimpija 13 1 12 974:1075 14