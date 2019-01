Odbojkarji ACH Volleyja so se včeraj odpravili proti Sankt Peterburgu, kjer bodo danes proti Zenitu vstopili v drugo polovico skupinskega dela lige prvakov. V nasprotju z gostovanjem pri Chamontu v Franciji, kjer so po tekmi zaradi nesporazuma zaman čakali na avtobus, ki bi jih odpeljal do letališča, in so tako številni igralci zamudili let, so imeli pri načrtovanju poti v Rusijo več sreče. Tja so odpotovali z neposrednim letom, na cilj pripotovali okoli 15. ure in imeli dovolj časa za večerni trening ter taktično analizo nasprotnika.

Ta je na prvi tekmi v Ljubljani pričakovano zmagal, a se je moral za uspeh močno potruditi. Po vodstvu z 2:0 so gostje tekmo dobili šele v zadnjem, petem nizu, slovenski prvaki pa so na račun tega osvojili doslej edino točko v letošnji ligi prvakov. »Nad dozdajšnjim potekom v ligi prvakov sem razočaran. Želje in pričakovanja so bili večji. Upali smo, da bomo presenetili v gosteh pri Friedrichshafnu ali Chaumontu, medtem ko smo z nastopom proti Zenitu lahko zadovoljni. Prikazali smo odlično predstavo,« ocenjuje član ACH Volleyja Jan Pokeršnik, ki s soigralci zaseda zadnje mesto v skupini C.

Vzroke, zakaj Ljubljančani po treh krogih nimajo več točk, gre nemara poiskati v slabih začetkih dvobojev. Proti vsem nasprotnikom v skupini niso niti enkrat osvojili prvega ali drugega niza. Zanimivo je, da se jim v domačem prvenstvu in srednjeevropski ligi dogaja ravno nasprotno. Čeprav nizajo zmage, pogosto popustijo v nadaljevanju tekem. »Igramo neodgovorno. Meni to ni všeč, a se nam stalno ponavlja. Taka nihanja v igri se preprosto ne bi smela dogajati,« se je po sobotni zmagi v slovenski ligi proti Mariboru jezil trener ACH Volleyja Andrej Urnaut.

Kot razkriva Pokeršnik, je ekipa na to temo že sestankovala, sam pa vidi rešitev v tem, da se s težavo ne obremenjujejo preveč, temveč poskušajo iti od tekme do tekme. »Težko rečem, da bo naš pristop v Rusiji kaj bolj drugačen, kot je bil v Tivoliju. Rusi so vrhunska ekipa z vrhunskimi igralci. Morajo imeti res slab dan, da izgubijo. Zavedamo se, da bo težko iztržiti dober rezultat, a ne nameravamo izobesiti bele zastave. Želimo si prve zmage v letošnji ligi. Zenit je najtežji nasprotnik v skupini, a ko smo igrali proti njim, nismo čutili tolikšnega pritiska, zato je bilo proti njim tudi najlažje igrati.«

ACH Volleyju na roko ne gre niti tekmovalni spored, saj se jim tekme vrstijo na nekaj dni, za nameček pa jim niso prizanesle niti viroze, ki razsajajo v tem letnem času. »V moštvu smo imeli kar nekaj težav z boleznimi, pripetile so se nam tudi manjše poškodbe. Tudi sam sem imel trebušno gripo, vračanje v formo pa mi je pobralo kar nekaj energije,« pravi 29-letni Pokeršnik. Ob tem še dodaja: »Vseeno sam ritem le ni tako naporen, da ga ne bi vzdržali. V ekipi je še dvanajst igralcev in pretekle tekme so pokazale, da imamo zelo močno klop.«