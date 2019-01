Polna energije se je predstavila slovenska reprezentanca, ki bo jutri in pojutrišnjem tekmovala na 55. Zlati lisici, dveh tekmah v tehničnih disciplinah svetovnega pokala v alpskem smučanju za ženske. Glede na rezultate v tej sezoni naj bi za najvidnejše uspehe skrbela Meta Hrovat. Kranjskogorčanka ima sicer težave z bolečinami v gležnju, a je edina tekmovalka v slovenski reprezentanci tehničnih disciplin, ki je sposobna dosegati odmevne rezultate. Drugi vrhunec Zlate lisice bo jutrišnji nastop Ilke Štuhec. Mariborčanka v tej sezoni še ni nastopila na veleslalomu. Kot domačinka Pohorje pozna najbolje med vsemi. Navsezadnje je v Mariboru predlani, ko je imela za sabo najboljšo sezono doslej, na Zlati lisici s 14. mestom dosegla svoj najboljši veleslalomski rezultat v karieri.

Meta Hrovat je znana po tem, da se najbolje znajde na najtežjih terenih. Zato ji ena najlažjih konfiguracij v svetovnem pokalu v Mariboru ni po meri. »To je sicer res, hkrati pa je slab izgovor. Dober alpski smučar se mora prilagoditi vsem terenom in podlagam,« odgovarja Meta Hrovat , ki se je v zadnjih dnevih skupaj s sotekmovalkami pripravljala na Južnem Tirolskem. »Komaj čakam, da se tekma začne. Na Plan de Coronesu sem si povrnila lepe veleslalomske občutke, na podlagi katerih gradim prihodnost. Bolečine v gležnju so sicer še vedno prisotne, a jih nadzorujem tako, da več počivam. Druge možnosti med sezono nimam.«

»Tekmovati doma je vselej lepo. Na domačem hribu pa je nekaj posebnega. Veselim se jutrišnjega veleslaloma in komaj čakam, da se poženem s starta. Obljubim, da se bom potrudila po najboljših močeh, da vas bom razveselila,« pravi Ilka Štuhec . »Veleslalom je osnovna disciplina alpskega smučanja, ki se ji vselej veliko posvečamo. Na mariborsko tekmo se posebej nismo pripravljali, saj smo imeli pester urnik v hitrih disciplinah. Kljub temu se veselimo tekme. Pridite pod Pohorje, ne bo vam žal,« nagovarja navijače Grega Koštomaj , trener najboljše slovenske alpske smučarke. »Odločitev, da bo Ilka tekmovala v Mariboru, ni bila lahka. Ilko namreč prihodnji teden od ponedeljka do nedelje na svetovnem prvenstvu v Areju čakajo tri tekme. Kljub temu menim, da smo se odločili prav, saj ima Zlata lisica posebno mesto v naših srcih,« dodaja Koštomaj.

Tudi Tina Robnik?

Razveseljiva vest v slovenski reprezentanci je, da se na tekme vrača Tina Robnik. Ali bo nastopila že na Zlati lisici, se bo odločila po današnjem glavnem treningu. Sedemindvajsetletna smučarka si je marca lani poškodovala koleno, njena rehabilitacija pa je trajala dlje, kot je načrtovala. Tina Robnik se je pred poškodbo na veleslalomih dvakrat uvrstila med najboljšo deseterico, in sicer v Söldnu in Kranjski Gori. »Veseli me, da so bolečine v kolenu vse manjše. Na podlagi današnje odločitve se bomo v reprezentanci odločili, ali bom nastopila na svetovnem prvenstvu v Areju,« odgovarja Tina Robnik.

Na predlanski tekmi v Mariboru, ko je Zlata lisica nazadnje gostovala na Štajerskem, je s sedmim mestom najboljši slalomski uspeh dosegla Ana Bucik. »Ta sezona je moja najtežja doslej. Vsak dan se na treningih trudim, da bi si povrnila nekdanje občutke, a sem za zdaj neuspešna. Še naprej bom vztrajala ter si prizadevala, da navdušim tako sebe kot vse vas,« napoveduje Ana Bucik. »Želim si, da bi dobre uvrstitve s tekem evropskega pokala prenesla v svetovni pokal. Veseli me, da sem se uvrstila v reprezentanco za nastop na svetovnem prvenstvu. Upam, da bom v Mariboru upravičila zaupanje,« si želi Neja Dvornik.