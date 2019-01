Sodni proces na zveznem sodišču Manhattna v New Yorku je vzbudil veliko medijsko zanimanje predvsem v Mehiki in Latinski Ameriki, pa tudi v ZDA, ki so največji odjemalec opojnih proizvodov z juga.

Porota je poslušala zgodbe o umorih, tihotapljenju, boju za oblast in kot se za vročekrvno Latinsko Ameriko spodobi, tudi zgodbe o ljubezenskih razmerjih, celo bežanju golega El Chapa po predorih pred policijo od ene od druge ljubice.

El Chapa so večkrat aretirali v Mehiki, kjer je večkrat pobegnil s pomočjo podkupljivih zaporniških paznikov, pa tudi takih, ki so pogledali stran, da jim zverinsko ne bi mučili in pobili družinskih članov.

El Chapo kot vodja kartela osebno ni pobijal. To je delal na poti do vrha, vendar pa tožilstvu za te umore ni uspelo najti dovolj trdnih dokazov. Do smrti ga bodo zaprli predvsem zaradi tega, ker je Američane oskrboval s proizvodi, za katere velja visoko povpraševanje - mamili - in služenja denarja s tem.

ZDA so 61-letnega kriminalca izročili leta 2017 in trenutno je zaprt v New Yorku pod izjemno strogimi pogoji. Če ga bodo spoznali za krivega, mu grozi dosmrtni zapor, saj je bil pogoj Mehike pred izročitvijo ta, da ne bo obsojen na smrtno kazen.