Francoski premier Edouard Philippe ni skrival zadovoljstva, ko je predstavljal te številke, saj je bil on glavni pobudnik lanskega zmanjšanja maksimalne hitrosti na lokalnih cestah z 90 na 80 kilometrov na uro, zaradi česar naj bi bilo manj mrtvih. Proti sebi je imel tudi nekatere ministre, celo predsednik Emmanuel Macron je v zasebnem pogovoru dejal: »Nič nimam s temi 80 kilometri na uro. To je Philippova ideja, zame je to neumnost.«

Toda zdaj namerava Philippe dati vsaki od stotih departmajskih skupščin pristojnost, da odloči, kje na lokalnih cestah bo ostala omejitev 80 kilometrov na uro in kje naj se omejitev spet vzpostavi na 90 kilometrov na uro. To najbrž od njega zahteva Macron, ki želi umiriti razmere v Franciji. Omenjenemu zmanjšanju hitrosti namreč še vedno nasprotuje več kot tri četrtine Francozov. Gre predvsem za prebivalce podeželja in majhnih mest, ki se morajo daleč voziti na delo, vse dlje pa tudi na pošto in banko, v ambulanto in lekarno, ki jih na podeželju in v majhnih mestih čedalje bolj ukinjajo, čeprav so davki vse večji.

Pravzaprav je bil ta Philippov ukrep v drugi polovici lanskega leta poleg zvišanja cen goriva, davkov na gorivo, višine kazni, cestnin, cene zavarovanja in tehničnega pregleda eden od vzrokov, da so avtomobilisti sprožili gibanje rumenih jopičev. Vlada je krnila mobilnost ljudi s podeželja in avtomobilisti so se počutili kot molzne krave, tudi omejitev hitrosti na 80 kilometrov na uro so razumeli, da hoče vlada še več zaslužiti z globami na njihov račun, to se pravi kot neke vrste nov davek.

Varnost na cesti naj bi bila le pretveza, s katero hoče vlada povečati prihodke v proračun. Sicer z globami za voznike pride na leto v proračun približno milijardo evrov, kar je komaj nekaj desetin odstotka proračunskih prihodkov. Vsekakor pa tisti, ki so bili že prej proti zmanjšanju hitrosti, večinoma ne verjamejo, da je manj mrtvih na cestah zaradi tega ukrepa. Trdijo na primer, da je manj mrtvih zato, ker so ceste bolje urejene (zlasti na »črnih točkah«) ali ker je bil lani dražji bencin, zaradi česar naj bi se lani manj vozilo kot prejšnja leta. Hitrost naj ne bi bila glavni vzrok za nesreče. Večji naj bi bil alkohol in mamila, zato je največ nesreč ob sobotah zvečer.