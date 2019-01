Nizozemski Wijk aan Zee se zelo rad pohvali z najdaljšo tradicijo v šahovskem svetu: letos so izpeljali že 81. turnir. Nastopili so vsi najboljši razen nedavnega izzivalca prvaka Fabiana Caruane, nekateri zvezdniki pa v tem času raje izbirajo odprti turnir v Gibraltarju. Magnus je po tradiciji začel zadržano s štirimi remiji in postavil še en rekord v vrhunskem šahu: skupaj z londonskim dvobojem je sestavil najdaljši niz remijev doslej.

Najbolje je začel Jan Nepomnjaši, vrstnik, sodelavec in prijatelj Norvežana; vodil je dobro polovico turnirja. Po uvodnem porazu se je dvigal domači adut in lanski sozmagovalec Aniš Giri, izvrsten pa je bil tudi zimzeleni Visvanatan Anand. Prelomni trenutek turnirja je bil šesturni derbi desetega kroga, ko je Carlsen v svojem tehničnem slogu zlomil Ananda in prvič prevzel samostojno vodstvo.

Pred zadnjim krogom so bili domači navijači na trnih: Giri bi lahko z medsebojno zmago prehitel vodilnega Carlsena. A končalo se je miroljubno in prvak je slavil s pol točke prednosti. Na tretjem mestu se je Nepomnjašiju in Anandu pridružil vnovič neporaženi Ding Liren, ki pa se ni resno vmešal v boj za turnirsko zmago. Norvežan je tako lepo utrdil svoje prvo mesto na svetovni lestvici, prav bledo pa je odigral doslej tretji igralec sveta Šahrijar Mamedjarov.

Na turnirju mladih zvezd je prepričljivo slavil beloruski velemojster Vladislav Kovalev in si zagotovil vstopnico na glavni oder čez leto dni. Slavje Carlsena je skoraj zasenčila obupna igra 43-letnega nekdanjega svetovnega prvaka Vladimirja Kramnika, nekoč krvnika Garija Kasparova. Kljub solidnemu zaključku je končal na zadnjem mestu, naslednji dan pa le delno presenetil z napovedjo, da končuje bogato kariero.