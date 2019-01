Promet je prekinjen tudi po cestah in železnicah, mraz pa je v torek in danes vzel najmanj šest življenj, med njimi moškega, ki je zmrznil v svoji garaži v Milwaukeeju. Snežni plug je v Chicagu do smrti povozil drugega, v Indiani pa je življenje mladega para vzela prometna nesreča na zasneženi ledeni cesti.

Po regiji so zaprte šole in javne ustanove, celo poštarji so si za danes vzeli premor in se ne odpravljajo na "dež, ledeni dež in sneg", kot se glasi njihov moto. Obstali so tudi snežni plugi.

Po Chicagu krožijo avtobusi, opremljeni z medicinskimi sestrami in toplo hrano, ki pobirajo s cest brezdomce. Župani pozivajo someščane, naj poskrbijo za ostarele, nemočne in brezdomce, pa tudi živali.