Košarkarji Primorske v letošnji sezoni igrajo v fenomenalni formi. Na dosedanjih 34 tekmah v slovenskem superpokalu, državnem prvenstvu in 2. ligi ABA so dosegli kar 29 zmag in le petkrat klonili. Še bolj impresiven je podatek, da so na domačem parketu zmagali na prav vseh 19 tekmah. V enajstem krogu domačega prvenstva, ki se je zaključil v torek z zaostalo tekmo med Krko in Heliosom, so Koprčani gostili Rogaško in nasprotnika strli v zadnji četrtini. V moštvu trenerja Jurice Golemca je izstopalo kar nekaj posameznikov, a nihče tako kot Marko Jagodić - Kuridža. 31-letni hrvaški košarkar je 23 točkam dodal enajst skokov, nad njim pa je bilo storjenih kar 13 prekrškov. Obračun je sklenil s statističnim indeksom 31 ter bil tako soglasno izbran za Dnevnikovega igralca kroga.

Marko Jagodić - Kuridža je v slovenski obalni klub prišel poleti, z njim pa je trener Jurica Golemac zadel v polno. Gre za izkušenega posameznika, ki je pred prihodom v Koper dobro igral za Cibono, češki Nymburk in belgijski Oostende. Prav s Cibono je Jagodić - Kuridža v sezoni 2013/14 presenetljivo osvojil ligo ABA, sezono prej pa hrvaško prvenstvo in pokal. Pri Primorski so v njem videli enega ključnih stebrov za preboj v elitno jadransko tekmovanje ter osvojitev obeh domačih lovorik. Za zdaj so Koprčani na odlični poti, da to uresničijo, Jagodić - Kuridža pa vrača zaupanje vodstva kluba in trenerja Golemca.

Drugo mesto v tokratnem izboru je pripadlo Davorju Konjeviću iz Šentjurja, ki je tako še povečal vodstvo v skupnem seštevku. 28-letni Hrvat je k zmagi proti Zlatorogu prispeval 25 točk in osem skokov. Na tretjem mestu je pristal Joshua Heath, ki je Iliriji z 18 točkami in šestimi asistencami proti Šenčurju ključno pomagal do edine dosedanje zmage, na četrtem Dino Murić (poraz Šenčurja proti Iliriji, 23 točk in 17 skokov) in na petem A. J. Burgett (poraz Hopsov proti Olimpiji, 20 točk in sedem skokov).