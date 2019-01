Ministrstvo za javno upravo je javno naročilo za prenovo stavbe na naslovu Linhartova cesta 13 zaupalo družbi Lesnina MG Oprema. Ta je po pogajanjih ministrstvu ponudila, da stavbo prenovi za 3.305.800 evrov skupaj z davkom na dodano vrednost. Ponudbi Lesnininih konkurentov, družbe Ges in Makro 5 gradnje, sta bili višji.

Izvajalca prenove je ministrstvo začelo iskati že lani jeseni. A ker se je na prvo javno naročilo odzvala le Lesnina MG Oprema in oddala previsoko ponudbo, je ministrstvo to edino ponudbo zavrnilo in sklenilo razpisati nov postopek, ki pa je bil uspešen. S ponovitvijo postopka je ministrstvo pridelalo nekaj mesecev zamude, zato lanskoletne napovedi o preselitvi upravne enote na Linhartovo cesto maja ali junija letos ne bodo uresničene.

Dobrih 632.000 evrov za opremo Kdaj točno bo Lesnina MG Oprema začela stavbo prenavljati, nam z ministrstva včeraj niso odgovorili. Iz projektne dokumentacije pa je razvidno, da naj bi prenova trajala pet mesecev, nakar sledi še namestitev opreme v prenovljene prostore. Tudi dobavitelja opreme je ministrstvo že izbralo, in sicer gre za novogoriško družbo Gonzaga-Pro, ki ji bo ministrstvo skupaj z davkom odštelo 632.248 evrov. Spomnimo, ministrstvo bo na Linhartovo 13 preselilo izpostave upravne enote, ki ta čas delujejo na Trgu mladinskih delovnih brigad 7, Adamič-Lundrovem nabrežju 2, Proletarski cesti 1 in Trgu prekomorskih brigad 1. Še vedno pa bo del ljubljanske upravne enote ostal na sedanji lokaciji v Tobačni. Tam ostaja sektor za upravne notranje zadeve. Selitev upravne enote na Linhartovo cesto je posledica dogovora med državo in Mestno občino Ljubljana o zamenjavi nepremičnin. Država bo v zameno za poslovne prostore na Linhartovi občini odstopila prostore, kjer danes delujejo izpostave ljubljanske upravne enote. Občina bo vanje preselila mestno upravo.