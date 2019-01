Boj za Evropo je boj za nas

Res sem se moral zelo potruditi, da sem na tretjem TV-programu do konca gledal srečanje z osmerico naših evropskih poslancev in poslank v državnem zboru na temo Zakaj na evropske volitve, kjer so razlagali, zakaj je treba na volitve, kaj bodo glavne prioritete in kaj so njihovi glavni dosežki. Če bi po oddaji anketirali, koliko novih volilcev so evroposlanci s svojim nastopom pridobili, bi anketa verjetno pokazala, da ne prav dosti, prej so kakšnega izgubili. Če torej naši evroposlanci po letih življenja v Bruslju slovenskih volilcev in volilk niso zmožni prepričati, da bo njihovo glasovanje tokrat odločilno zaznamovalo prihodnost Evrope, kdo pa jih potem bo? Zakaj pa bi jih potem spet volili? Oziroma zakaj pa potem sploh ponovno kandidirajo? Škodoželjni bi odgovorili, zaradi plač vendar! Bodo namesto njih Slovence prepričevali, da je vredno iti na volitve, njihovi politični strankarski šefi? Za njih so bolj pomembni liste, koalicije, vodilni kandidati in kako bo to prispevalo k domačim strankarskim rejtingom. Koga nagraditi ali koga se znebiti zaradi strankarskih interesov.