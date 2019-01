Mojca Dolinar, klimatologinja: Po najhujšem scenariju bomo imeli več kot 60 vročih dni na leto

Klimatologinja in vodja sektorja za analizo podnebja na agenciji za okolje Mojca Dolinar proučuje podnebne spremembe in je skupaj sodelavci pripravila projekcijo do leta 2100. Ugotovila je, da bomo imeli v naslednjih letih in desetletjih vse več vročih dni nad 30 stopinj Celzija. Količina dežnih padavin se bo povečala, medtem ko bo snega vse manj. To bodo občutila predvsem zimskošportna središča v sredogorju, kjer čez nekaj desetletij verjetno ne bo več mogoče smučati. Že danes se na Mojco Dolinar z vprašanji, povezanimi s podnebnimi spremembami, obračajo ljudje iz praktično vseh gospodarskih sektorjev.