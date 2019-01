Da imajo stanovalci ob Litijski cesti in na območju Hrušice o projektu, v sklopu katerega jim bo ljubljanska mestna občina uredila kanalizacijo, številna še neodgovorjena vprašanja, je bilo mogoče sklepati ob pogledu na polno dvorano tamkajšnje občinske stavbe. Torkovo popoldne so namreč predstavniki občine z županom Zoranom Jankovićem na čelu namenili predstavitvi velikega kohezijskega projekta Čisto zate, s katerim bodo na kanalizacijo v tem delu mesta priključili 105 objektov ob Litijski in Hruševski cesti, Trpinčevi ulici in Gramozni poti.

Najprej so se predstavniki občine skupaj z nekaterimi občani sprehodili ob trasi, po kateri bodo speljali osrednji kanalizacijski jašek, potem pa so bili predstavniki mestne oblasti, ob županu tudi vodja občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet David Polutnik, na voljo za vprašanja. Teh ni bilo malo.

Vprašanje o stroških ostalo neodgovorjeno

Dela so se v Trpinčevi ulici sicer že začela, na občini pa predvidevajo, da bo prva faza urejanja kanalizacije na tem območju končana še letos oziroma najkasneje v prvi polovici leta 2020. »Občina bo uredila glavni kanalizacijski jašek, vi pa se morate potem sami dogovoriti s projektantom, kako naj bo speljan kanalizacijski vod od jaška do objekta, in zanj tudi plačati,« je pojasnil Polutnik. Številne občane je zato zanimalo, koliko jih bo to stalo. A natančnega odgovora niso dobili. Polutnik je sicer pojasnil, da bodo ceno določili pri vsaki hiši posebej, prav tako se bo od hiše do hiše najbrž razlikoval komunalni prispevek, saj je ta odvisen od velikosti parcele in objekta. »Bo pa cena najbrž nekoliko nižja, saj smo tudi za ta del prejeli evropska sredstva,« je še zagotovil Polutnik.

»Vsaj okvirno ceno bi lahko povedali,« so nejevoljno mrmrali nekateri v občinstvu. Skrbi jih, da bo strošek visok in ga ne bodo zmogli plačati. Eden od občanov je ob tem opozoril, da so se morali, ker ni bilo kanalizacije, doslej znajti sami in so imeli že s tem stroške. »Če se ne motim, smo bili tukaj pred letom in pol. Že takrat sem vam rekel, da začnite varčevati,« je zbrane spomnil župan in dodal, da je komunalni prispevek »teoretično mogoče plačati tudi na obroke. Vendar odločbe o priklopu ne boste dobili, dokler ne boste plačali zadnjega obroka.«

Ko bodo delavci speljali kanalizacijski jašek mimo objekta, bodo stanovalce o tem obvestili, ti pa imajo nato šest mesecev časa, da se priklopijo na omrežje. »Priklop je obvezen,« je še enkrat poudaril Janković. Ob tem je dodal, da bo promet med gradnjo resda oviran, do zastojev bi lahko prišlo predvsem na obremenjeni Litijski cesti, a bodo občane sproti obveščali o morebitnih zaporah.