Sočna pastirska pita

Sestavine

Potrebujemo 900 g drobno nasekljane (ali mlete) jagnjetine, 1 veliko rdečo čebulo, 1 steblo pora, 2 srednje velika korenčka, 300 g graha (zamrznjenega), 300 g šampinjonov, 2 žlici oljčnega olja, 2 žlici moke, 3 dl temnega piva (lahko ga nadomestimo s čisto govejo juho), 3 dl vode (lahko jo nadomestimo s paradižnikovim pirejem), 2 žlici paradižnikovega koncentrata ali worcestrske omake, 4 stroke česna, morsko sol, ščep suhih zelišč (timijan, rožmarin, žajbelj…), 1 lovorov list, zveže zmlet poper. Za krompirjev pire s sirom še 800 g krompirja, 100 g gavde ali drugega taljivega sira, 50 g masla, malo vročega mleka, morsko sol.

priprava

Čebulo in por drobno sesekljamo in stresemo v širok lonec. Prilijemo olje, posolimo in počasi pražimo, da čebula začne rumeneti. Korenček narežemo na kolesca ali kockice. Sesekljano meso stresemo na popražene sestavine. Dodamo sol in poper. Meso pražimo med občasnim mešanjem, da pobledi. Šampinjone očistimo, narežemo na lističe in stresemo na popraženo meso. Temperaturo znižamo, sestavine pa pražimo, da tekočina izpari. Česen drobno sesekljamo. Živila v posodi pomokamo in premešamo. Prilijemo pivo in vodo (oziroma juho ali paradižnikov pire) in worcestrsko omako. Dodamo nakockan korenček, česen, zeliščno mešanico in lovorov list. Vse skupaj pokrito počasi kuhamo vsaj pol ure, da nastane fin ragu, občasno premešamo in po potrebi prilijemo vodo. Krompir olupimo in narežemo na kocke. Pristavimo ga v hladni vodi, posolimo in skuhamo do mehkega. Sir drobno naribamo. V posodo z ragujem stresemo grah, vse skupaj pa kuhamo še vsaj pet minut, da se grah skuha na zob. Ragu naj bo gost, kuhanega odstavimo in pustimo, da se nekoliko ohladi. Kuhan krompir dobro odcedimo. Pečico ogrejemo na 220 stopinj Celzija. Krompirju primešamo maslo in mleko ter vse skupaj pretlačimo, nazadnje pa pireju primešamo nariban sir. Ragu razporedimo v ognjevarno posodo oziroma keramični pekač (lahko uporabimo štiri manjše) in ga pokrijemo s krompirjevim pirejem. Tega lahko po vrhu poljubno oblikujemo v umetelne vzorce. Posode oziroma pekač potisnemo v ogreto pečico za približno pol ure, da se površina krompirja obarva zlato rjavo. Nekateri pred koncem pečenja povsem na vrh dajo še malo naribanega sira, da se stali. Pito vzamemo iz pečice, nato naj počiva deset minut. Postrežemo jo kot glavno jed, morda skupaj s solato, zraven pa se prileže enako pivo, kot smo ga uporabili za kuhanje.