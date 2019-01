Zadnji januarski konec tedna je bila v Budimpešti pivovarniška konferenca. Central European Brewers Conference (CEBC) slovi kot srečanje vseh najboljših srednjeevropskih kraft pivovarn. In na tekmovanju piv je bilo za najboljše pivo v konkurenci kraft piv razglašeno pivo Black Aurora slovenske pionirske pivovarne Pelicon. To pivo stila temni ale opisujejo kot »krepko damo, v kateri prefinjeno grenčico mehčajo žametni čokoladni toni«. Ob tem pa je res malce nenavadno, da je bilo za najboljše razglašeno temno pivo iz države, v kateri temna piva niso preveč cenjena. Nedavna zgodovina slovenskega piva temelji bolj ali manj na proizvodnji svetlih ležakov. Pri nas namreč temnega piva nimamo »v krvi«, posledično ga tudi gostinci in trgovci naročajo občutno manj od svetlega. Zato ga, tudi če si ga želiš, težje dobiš. Ljudje so na to vrsto piva vedno gledali kot na »pivo za posebne priložnosti«, meni Anita Lozar iz Pivovarne Pelicon. Ob tem je dodala, da si pivovarji prizadevajo za to, da bi se to spremenilo, in sedaj je v ponudbi kraft piv več temnega piva, pa tudi rdečih alov in piva vseh drugih barv. »Spreminja se tudi mišljenje glede različnih stilov in barv piva. Tako vse več ljudi vidi temno pivo enakovredno svetlemu oziroma je enako priljubljeno.« V Pivovarni Pelicon so temno pivo sprva varili le občasno, sedaj pa imajo stalno v ponudbi tri različna temna piva: Black Aurora, Coffee Stout in Winter.

Iz žlahtnega slovenskega hmelja

Nagrada za temno pivo Black Aurora je pomembna še zaradi nečesa. Pivo Black Aurora je zvarjeno z eno samo sorto hmelja, in sicer s savinjsko sorto styrian aurora, ki so jo v sedemdesetih letih 20. stoletja požlahtnili na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu, kjer so do sedaj požlahtnili sedemnajst slovenskih sort hmelja. V postopku vpisa na sortno listo pa je še šest novih sort, ki so v preizkušanju. Za styrian auroro pivovarji trdijo, da ima elegantno grenčino in prijetne arome ter je zelo priljubljena. Kar pomeni tudi, da je to ena najbolj sajenih sort hmelja pri nas. »Styrian aurora, ki jo uporabljamo v Pivovarni Pelicon, prihaja s kmetije Bosnar in jo dobavljamo neposredno – lahko bi rekli, da pride s hmeljišča naravnost v naše skladišče,« je razložila Anita Lozar.

Poleg temnega piva prihaja vse bolj v modo tudi nizkoalkoholno pivo, ki ima okoli dva odstotka alkohola. Kot je dejala Anita Lozar, je za to pivo dolgo veljalo, da je vodeno in brez izrazitega okusa. Toda pri Peliconu bodo marca predstavili tako pivo z nizko stopnjo alkohola, za katero pravijo, da bo zaradi inovativnega varjenja in izbranih surovin imelo bogat okus. »Nizkoalkoholno pivo polnega okusa se doseže na enak način kakor okus piva z bolj konvencionalno stopnjo alkohola – z dobrimi in kakovostnimi surovinami. Pri snovanju takšnih receptov moraš biti radodaren in pač ne smeš varčevati,« je dodala soustanoviteljica pivovarne Pelicon, ki bo svoja piva že v kratkem poslala še na eno festivalsko tekmovanje, in sicer v Rimini na Beer Attraction, ki velja za največji festival pivovarstva v regiji, saj se ga udeleži več kot 500 razstavljalcev in več kot 20.000 obiskovalcev, poteka pa ob sočasnem festivalu Food Attraction. Tam bodo še posebno pozornost namenili temnemu pivu, posebne delavnice pa bodo namenjene kombiniranju piva in hrane, predvsem različnih vrst pic in piva.