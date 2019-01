Facebook je podatke v zameno za plačilo zbiral preko posebne aplikacije, ki je bila dostopna za sistema iOS in Android. Iz podjetja Apple so že sporočili, da je Facebook z aplikacijo kršil njihovo politiko, Facebook pa je zagotovil, da bo ugasnil svojo aplikacijo na telefonih Apple. Še vedno pa ni jasno, kaj se bo zgodilo z aplikacijo za sisteme Android.

Sprva se je projekt imenoval Onavo, nato pa so ga preoblikovali v Facebook Research.

Uporabniki so aplikaciji v zameno za do 20 dolarjev mesečno dovolili dostop do mobilne naprave. Med drugim so lahko tako pri Facebooku zbirali podatke o vsebini zasebnih sporočil, fotografijah, lokaciji in porabi podatkov. Techcrunch je še pisal, da so uporabnike v okviru aplikacije prosili, naj posredujejo slike svojih naročil s spletne trgovine Amazon.

V izjavi so pri Facebooku dejali, da pri programu ni nič skrivnega in da sta Onavo in Facebook Research ločena programa. Pojasnili so, da ni šlo za vohunjenje, saj so vsi ljudje vedeli, v kaj se spuščajo.

"Manj kot pet odstotkov udeležencev v tržni raziskavi pa je bilo najstnikov. Vsi so imeli dovoljenje staršev," so dodali.

Tiskovna predstavnica Facebooka ni znala odgovoriti, ali je bil program aktiven tudi v državah zunaj ZDA. Pri britanskem BBC so se sicer skušali prijaviti v shemo pod pretvezo, da so mladoletni in jim je to uspelo, ne da bi predložili dovoljenje staršev.