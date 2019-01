Sodišče s predsednico senata sodnico Andrijano Ahačič na čelu je tržiškega občinskega svetnika Duška Krupljanina zaradi preprečevanja uradnega dejanja uradni osebi ter napada na uradno osebo obsodilo na 13 mesecev zapora, od katerega se mu odšteje prestajanje hišnega pripora. »Tako sodbo sem pričakoval, vedel sem, da bom dobil zaporno kazen. Sodnica Andrijana Ahačič je znana po tem, da odloča, kakor si želi policija,« je bil oster Krupljanin, ki je sodnico med obrazložitvijo sodbe prekinil in dejal, da bi rad šel čim prej domov. Kot je znano, je na lanskih lokalnih volitvah Krupljanin kandidiral za župana občine Tržič, vendar ni bil izvoljen za to funkcijo, je pa, kot nam je zaupal, zdaj tržiški občinski svetnik.

Obramba napovedala pritožbo

»Sodb nikdar ne komentiram in tudi te ne bom, lahko pa napovem, da bomo na sodbo podali pritožbo iz razlogov, ki smo jih podali že v zaključni besedi. Mislim, da so bili prezrti tehtni argumenti obrambe, da policist ni ravnal zakonito, da ni imel podlage, in od tu naprej bi morali vse obravnavati drugače. Za drugo dejanje absolutno ni dokazov o krivdi Duška Krupljanina,« je po sodbi poudaril Krupljaninov zagovornik Jaka Šarabon. Tožilka Helga Dobrin pa je povedala, da je s sodbo in izrečeno kazensko sankcijo zadovoljna, čeprav je predlagala leto in pet mesecev zapora. »Glede morebitne pritožbe na višino kazni pa bom razmislila po prejemu pisne sodbe in pisne obrazložitve sodišča,« je dodala.

V incident aprila pred dvema letoma sta bila vpletena brata Krupljanin iz Tržiča, končal pa se je s strelom policista. Zgodbi bratov o dogajanju, mlajši Danijel si je s priznanjem krivde prislužil pogojno kazen, pa se močno razlikujeta od pripovedovanja policistov, ki so nastopili kot priče, in uradnega policijskega poročila. Po pripovedovanju bratov se je vse skupaj začelo, ko je bil Danijelov mladoletni sin s svojim stricem Duškom na sprehodu po Tržiču in sta policista od Duška zahtevala osebni dokument. Policist naj bi Duškovo vabilo na domači naslov, kjer je imel osebno izkaznico, razumel kot upor. V sporu naj bi policist tako Duška kot Danijelovega sina poškropil s solzivcem, Duško pa naj bi se branil z udarcem. Ko je za dogajanje izvedel še Danijel, se je tudi sam odpravil na kraj dogodka in se v skrbi za otroka vmešal v spor z udarcem policista, ta pa je, pripovedujeta brata, izstrelil strel, ki po njunem ni bil videti opozorilen, kot ga opisuje policijsko poročilo.