56-letnik in 33-letnik iz dežele Severno Porenje-Vestfalija sta glede na ugotovitve preiskave snemala in zlorabljala otroke, 48-letnik iz Spodnje Saške pa je deloval kot naročnik, je danes pojasnilo tožilstvo.

Vsi trije moški so trenutno v preiskovalnem priporu. 48-letnik je delno priznal krivdo, medtem ko druga moška molčita.

Žrtve so bile stare od štiri do 13 let, prihajajo pa iz Severnega Porenja-Vestfalije in Spodnje Saške. Preiskovalci sumijo, da je bilo v resnici žrtev še več. »Pred seboj imamo še ogromno dela,« je dejal vodja preiskave Gunnar Weiss.

Zlorabe naj bi se dogajale v razponu desetih let nekje od leta 2008 na šotorišču pri kraju Lüdge. Kriminalisti imajo zaenkrat 13.000 kosov datotek z otroško pornografijo v skupni velikost 14 terabajtov. A le del tega materiala so posneli aretirani.

Moške so v okviru preiskave aretirali že decembra lani, vse od takrat pa so se policiji javile številne žrtve.