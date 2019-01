Preiskovalci iz treh držav, Francije, Argentine in ZDA, sicer še niso potrdili izvora najdbe, kot poročajo angleški mediji, pa je skoraj zagotovo, da gre za nesrečno letalo.

Argentinski nogometaš Emiliano Sala je prejšnji ponedeljek zvečer poletel iz Nantesa v Wales, da bi s tamkajšnjim klubom Cardiffom podpisal pogodbo. Zasebno letalo, na katerem je bil poleg nogometaša le še pilot, je z radarskih zaslonov izginilo pri otoku Guernsey v Rokavskem prelivu.

Pred strmoglavljenjem domačim poslal sporočilo

Osemindvajsetletni nogometaš je le malo, preden je letalo izginilo z radarja, preko aplikacije WhatsApp družini in prijateljem poslal pretresljivo zvočno sporočilo. »Sem na letalu, za katerega se zdi, da bo razpadlo. Letim proti Cardiffu,« so argentinski mediji prenesli sporočilo Sale za najbližje v svet. »Če v uri in pol od mene ne prejmete nobenih novic, ne vem, če bodo poslali koga, naj me išče, saj me ne bodo našli, veste. Oče, strah me je,« je dodal Sala.

Nogometaš je bil pri francoskem prvoligašu Nantesu soigralec slovenskega reprezentanta Reneja Krhina, v tej sezoni je v francoskem prvenstvu dosegel 13 zadetkov. Njegove predstave so zbudile pozornost vodilnih pri Cardiff Cityju, kamor je Sala prestopil za rekordnih 17 milijonov evrov. Svojemu novemu valižanskemu klubu, ki je ta čas na 18. mestu prvenstvene lestvice v premier league, naj bi Sala pomagal v boju za obstanek med elitno druščino.