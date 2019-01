V januarju je namreč na slovenskih cestah umrlo devet ljudi. Razen v enem primeru, ko je umrla povzročiteljica nesreče peška, so bile žrtve vozniki osebnega avtomobila ali sopotniki. Vse prometne nesreče so se pripetile v temnem delu dneva, v šestih primerih so bili povzročitelji moški, ki so bili sami v vozilu. Trije umrli niso uporabljali varnostnega pasu, vsaj trem nesrečam pa je botrovala vožnja pod vplivom alkohola. Glavna dejavnika za prometne nesreče sta bila sicer vožnja z neprilagojeno hitrostjo in nepravilna stran oziroma smer vožnje.

Po navedbah agencije za varnost prometa policijske enote že izvajajo številne aktivnosti in ukrepe. Med drugim so se lotile analize vzrokov in dejavnikov prometnih nesreč, na podlagi katerih bodo predlagale dodatne ukrepe za izboljšanje prometne varnosti na svojem območju. Zaradi še vedno prevelikega deleža alkoholiziranih povzročiteljev najhujših prometnih nesreč policisti kršiteljem cestnoprometnih predpisov tudi dosledno odrejajo preizkuse alkoholiziranosti. Izvajajo poostrene nadzore, specializirana enota za nadzor prometa pa je intenzivirala svoje delo pri nadzoru tovornih vozil, avtobusov in vozil za javni prevoz potnikov, so sporočili iz agencije.