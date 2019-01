Kar 50.000 gledalcev je spremljalo sinočnji spektakel v Schladmingu. Novo zmago v svetovnem pokalu si je z dvema najboljšima vožnjama prislužil fenomenalni Hirscher, sledila sta mu Francoz Alexis Pinturault in David Yule. Na četrtem mestu je z več kot dvema sekundama zaostanka pristal švicarski velikan Zenhäusern, ki pa je nekaj simpatij in začudenja požel predvsem z zanimivo psihološko pripravo na drugo vožnjo, ki so jo ujele tudi videokamere. Prebujanje zveri lahko vidite v spodnjem posnetku.