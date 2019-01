Scouti so velikosti hladilne torbe, po pločnikih pa vozijo s hitrostjo običajne hoje. Preizkušati so jih začeli v kraju Snohomish v bližini mesta Seattle, v katerem ima sicer sedež Amazon.

V preizkus so vključili šest tovrstnih robotov. Ti delujejo v dnevnem času od ponedeljka do petka, spremlja pa jih Amazonov uslužbenec, je podjetje pred dnevi zapisalo v sporočilu na spletni strani https://blog.aboutamazon.com/transportation/meet-scout.

V spletnem trgovinskem velikanu še pravijo, da so scoute razvili tako, da lahko varno in učinkovito krmarijo mimo pešcev in drugih ovir na njihovi dostavni poti. Na podlagi rezultatov preizkusa se bodo nato odločili glede nadaljnjih korakov.

Amazon se, tako kot drugi trgovci, veliko ukvarja z izzivom hitre in obenem stroškovno učinkovite dostave naročenega blaga do naročnikov. Pri tem poseben izziv predstavlja tako imenovana zadnja milja oziroma razdalja od skladišča do naročnikovih vrat.

Dostavne robote uporabljajo oziroma preizkušajo tudi druga podjetja, med drugim kitajsko spletno trgovinsko podjetje JD.com ter tehnološki startup podjetji Starship Technologies in KiwiBot.