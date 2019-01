Iz New Yorka poročajo o tragediji, v kateri je življenje izgubila 22-letnica. Ženska je po stopnicah, ki vodijo do postaje podzemne železnice, nesla otroški voziček, pri čemer je izgubila ravnotežje in padla tako nesrečno, da ji ni bilo več pomoči. Tragičen dogodek sproža polemike o pomanjkljivi infrastrukturi, ki na večini vhodov v metro vključuje zgolj stopnice. Samo četrtina od skoraj 500 newyorških podzemnih postajališč ima urejen dostop za gibalno ovirane in starše z otroškimi vozički.

Večina newyorških staršev, ki za premikanje po mestu uporablja podzemno železnico, je se je ob prenašanju vozička po stopnicah prisiljena zanašati zgolj nase ali na morebitno pomoč mimoidočih. Malaysia Goodson, dvaindvajsetletna mati leto dni stare deklice se je v ponedeljek spuščala po stopnicah do postaje 7th Ave na Manhattnu, ko ji je zmanjkalo ravnotežja in je padla. Hudo poškodovano so jo prepeljali v bolnišnico, kjer je umrla. Njena hčerka je ob padcu utrpela lažje poškodbe.

Številni Newyorčani že dlje časa opozarjajo na pomanjkljivosti javnega prometa. Mestne oblasti sicer že dlje časa obljubljajo posodobitev dostopa do peronov in izgradnjo dvigal.