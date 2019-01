Skakalke bodo imele tako ekipno tekmo 26. februarja, dan pozneje pa bodo isti dan tako kvalifikacije za posamično tekmo kot tekma sama.

Vključitev ekipne tekme skakalk na program nordijskega SP so pri Fisu potrdili na kongresu 2018, a takrat Seefeld ni našel kapacitete oziroma prostora, kam bi tekmo umestil. Vse od kongresa pa so organizatorji poskrbeli za ustrezno infrastrukturo, zato je avstrijska smučarska zveza kot organizatorica podala predlog za vključitev ekipne tekme, so danes sporočili iz Fisa.