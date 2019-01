Zaenkrat načrtujejo, da bo ENC ONLY na cestninski postaji Vučevica nedaleč od Splita veljal le med 22. in 6. uro. Gre za cestninsko postajo, čez katero v nočnih urah povprečno pelje deset vozil, štirje od njih pa že zdaj uporabljajo ENC.

Napovedali so, da bodo kmalu uveljavili ENC ONLY tudi na drugih manj prometnih cestninskih postajah kot prehodno rešitev do uvajanja novega načina plačevanja cestnin, ki bo temeljil na elektronskem brezstičnem plačilu, so zapisali na spletni strani Haca.

Namen elektronskega sistema plačevanja cestnin je znižanje stroškov poslovanja, ne da bi zmanjšali obstoječe standarde uporabe cestninskih postaj, so dodali. Prav tako želijo spodbuditi uporabo ENC naprav, ki uporabnikom omogočajo najmanj 21,74-odstotni popust na cestnine.

Hac bo zagotovil tehnično podporo na ENC ONLY cestninskih postajah, kar pomeni tudi možnost odpiranja zapornic na daljavo v nujnih primerih, so še napovedali.