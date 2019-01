Trump je konec lanskega leta naznanil, da ne bo več dovolil migrantom, ki prečkajo mejo brez primerne dokumentacije in prosijo za azil, da v času obravnave prošnje ostanejo v ZDA.

Ministrstvo za domovinsko varnost trdi, da je sprememba politike potrebna zaradi humanitarne in varnostne krize na južni ameriški meji, ki jo je povzročil »pokvarjen imigrantski sistem«, ki ga nato izkoriščajo tihotapci in osebe, ki nimajo pravice ostati v ZDA. Konec leta naj bi se ZDA dogovorile z mehiško vlado, da v Mehiko vrnejo prosilce za azil, čeprav mehiške oblasti trdijo, da je to enostranska odločitev ZDA.

Mehika se je tako upirala sprejemanju migrantov iz drugih držav, a jih zaradi humanitarnih razlogov sedaj vseeno sprejema.

Med prvimi so iz ZDA v Tijuano prepeljali prosilca za azil iz Hondurasa.

Deportacije prosilcev za azil ne veljajo za Mehičane, saj se jih po mednarodnem pravu ne sme vrniti v državo, iz katere bežijo.

Večina migrantov, ki pride na mejo med Mehiko in ZDA, prihaja iz Srednje Amerike, od koder so zbežali pred revščino in nasiljem. Do sedaj so lahko prosilci za azil na odločitev sodišča počakali na ameriški strani meje, sedaj pa jih bodo prepeljali v mehiške namestitvene centre.